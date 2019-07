Stekker uit zomertheater op water in Assen: rondvaartboot wacht nog op redding

Spil in de voorstelling was de rondvaartboot De Fluisteraar van Stichting Varen in Assen. Het publiek zou al varend theaterscènes zien die zich op verschillende locaties op de kade van het Kanaal zouden afspelen, met het sluitstuk aan de Havenkade. Vijftien keer zou het theaterstuk worden opgevoerd. Maar de boot ligt nog altijd op de werf in Harlingen te wachten op een beurt van 30.000 euro om aan de nieuwste eisen te voldoen. Eerder mag hij niet varen.De Fluisteraar wordt ingezet om lastig plaatsbare werklozen, vooral jongeren, aan werk te helpen. Ze doen 's zomers allerlei klussen op en rond de rondvaartboot en stromen zo door. Zo zijn er al zo'n 25 mensen aan werk geholpen.Eerst was er nog hoop dat de gemeente Assen samen met de provincie begin juni nog snel het geld zouden ophoesten. Maar de provincie wil nu eerst financiële zekerheid over de toekomst van de boot als werkervaringsproject voor meerdere jaren, voordat ze 10.000 aan subsidie geeft. Daar wil ze bewijs van zien, eerder komt er geen geld.Productieleider Jos Visscher van theatergezelschap De Lege Ruimte heeft de hoop op redding van zijn zomertheatervoorstelling na weken van wachten opgegeven. Alles is geannuleerd. "We dachten begin vorige maand er nog over om de boel enkele weken op te schuiven naar medio juli tot in september. Maar er is nergens zicht op. Dus de stekker is eruit", zegt Visscher.Visscher baalt als een stekker, want er zijn al heel wat productiekosten gemaakt. Zo waren de folders gedrukt, maskers voor de voorstelling zijn gemaakt en de regisseur was al druk aan het repeteren met de crew. "En die regisseur is een professional, die doet dat niet voor niks."Al met al zit De Lege Ruimte nu met een kostenpost van een paar duizend euro, zo zegt Visscher. Hij weet nog niet of dat bedrag op iemand te verhalen is."De rondvaartboot was ons toegezegd, maar ineens was er een kink in de kabel. Toen ik er voor het eerst van hoorde, dacht ik: oh een kleine reparatie, da's zo klaar. Maar plotsklaps werd het een heel ander verhaal."Visscher beraadt zich nog op de vraag of er volgend jaar een nieuwe poging komt de zomervoorstelling in Assen op te voeren. "De maskers kunnen we bewaren tot volgend jaar, als er al een volgend jaar komt voor deze zomerproductie. We hebben hiervoor subsidie gekregen en onze subsidiegevers gingen uit van opvoering deze zomer. Het was al eens een jaar uitgesteld, omdat het beter uitkwam. Of er weer uitstel kan komen? Geen idee, anders wordt het dus afstel."Visscher is niet de enige die een kater overhoudt aan het mislukte vaarspektakel. Bertho Drent van Stichting Varen in Assen heeft er geen goed woord voor over. Wordt het nu wel, of geen subsidie? "Ik hang constant aan de bel en heb alle papieren aangeleverd die ze wilden. En ik weet nog niks."Drent heeft 'voorzichtige hoop' dat de boot in september of oktober toch nog in het water komt, zodat ze het staartje van het vaarseizoen nog kunnen meepakken. "Maar ik durf bijna niks meer te hopen. In mei dachten we begin juni het geld te krijgen. Juni is voorbij, en we schieten al mooi op met juli. Bij de gemeente en de provincie staat de vakantie voor de deur, nou dan weet je het wel."Wethouder Janna Booij snapt het ongeduld en de teleurstelling. "Maar we kunnen niet zomaar geld geven, dat moet grondig bekeken worden. Maar het sociale aspect van de boot, de werkgelegenheid, dat scoort heel hoog bij mij." Ze zegt alles in het werk te stellen de boot weer te laten varen. "Mijn streven is dat er deze week beslist wordt, meer kan ik er niet over zeggen."