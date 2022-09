700 oud-leerlingen en een zwerfkei keren terug naar middelbare school in Diever

Ruim 700 mensen bezoeken middelbare school Stad & Esch vandaag in Diever, maar niet voor een lesje wiskunde of biologie. Er is een reünie vanwege het 75-jarig bestaan van onderwijs in het dorp. Niet alleen oud-leerlingen keren terug, ook een bijzondere zwerfkei.

Op aangeplakte wegwijzers staan waar de bezoekers zich kunnen melden voor hun naamkaartje. Maar liefst meer dan zevenhonderd oud-medewerkers en voormalige leerlingen van de middelbare school in Diever hebben zich aangemeld voor het feest. Vervolgens worden ze ingedeeld in lokalen om met hun lichting herinneringen op te halen. Voor sommigen is het lang geleden dat ze weer eens de school bezoeken of hun klasgenoten weer zien.

Herinneringen ophalen