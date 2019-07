Schapen terug op Zuidenveld: ‘Het vergt wel veel papierwerk’

Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld bestaat sinds 1920 en heeft circa 750 leden en een bestuur van acht personen die afkomstig zijn uit alle windstreken van het Zuidenveld. Bijna alle acht kernen, voormalige gemeenten van het dingspel Zuidenveld zijn hierin vertegenwoordigd.



Dit jaar is het Zuidenveld dus in Zweeloo/Aalden. Daarna is de volgorde: Schoonebeek (2020), Coevorden (2021), Emmen (2022), Oosterhesselen (2023), Odoorn (2024), Sleen (2025) en dan weer Dalen (2026).



Timmer is zoals hij zelf zegt een echte schapenman. Hij heeft Suffolkschapen en gaat graag naar keuringen. Maar sinds de MKZ-crisis is het allemaal een stuk lastiger geworden. “Bij het Zuidenveld twee jaar geleden in Sleen hebben we een paar schapen op het terrein gehad en dat sloeg erg aan. Toen is het idee ontstaan om dat weer breder op te pakken.”Timmer en andere liefhebbers zetten de schouders eronder, met als resultaat een schapenkeuring op zaterdag, compleet met een keurmeester die speciaal vanuit Schotland overkomt. “We verheugen ons er erg op en hopen dat we om het jaar present kunnen zijn bij het Zuidenveld. We kunnen dat dan mooi afwisselen met een tweejaarlijks groot evenement in Ermelo.”De schapen van Timmer verschijnen zaterdag in optima forma op de keuring tijdens het roulerende zomerfeest. Hij is al dagen aan het knippen, borstelen en poetsen. "Dit is voor mij pure ontspanning. Als ik over schapen begin, dan begin ik te stralen, dat is echt zo.”Voorzitter Grietje Naber van de Zuidenveldtentoonstelling is ook blij met de terugkeer van schapen op het evenement. Ze heeft er veel vertrouwen in dat het succes van de editie van vorig jaar in Dalen kan worden geëvenaard. “We hopen daar verder op te kunnen bouwen. Als ik nu kijk naar de inschrijvingen bij de koeien en paarden en het enthousiasme in het dorp proef, dan komt dat helemaal goed."