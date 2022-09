Stichting Vlucht Voorwaarts krijgt minder subsidie van gemeente Assen

Stichting Vlucht Voorwaarts, die zich inzet voor integratie van nieuwkomers, krijgt volgend jaar minder subsidie van de gemeente Assen. Het college van B en W heeft besloten het bedrag te verlagen naar 25.000 euro steun.

Het afgelopen jaar kreeg de stichting ook al minder geld van de gemeente, namelijk 75.000 euro. In de jaren daarvoor was het 140.000 euro. Volgens het college staat de financiële bijdrage van de afgelopen jaren niet in verhouding met de opbrengsten van het project. "Het is ook niet in lijn met wat we andere vrijwilligersorganisaties die werkzaam zijn op dit beleidsterrein bieden", zo staat in een brief aan de gemeenteraad.

'Heel erg jammer'

"Heel erg jammer", noemt bestuurslid van de stichting Mélanie Kamping het besluit. "Vooral omdat we denken dat de stichting enorm van toegevoegde waarde is. Zeker in deze tijd is het namelijk belangrijk om polarisatie tegen te gaan."

Vlucht Voorwaarts is in 2016 begonnen als burgerinitiatief in Assen en is actief op het gebied van integratie van nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond. De stichting doet dat via trainingen, projecten en met behulp van coaches en maatjes. Het doel is om verschillende culturen in Assen in verbinding te brengen. Per jaar zijn er 300 mensen betrokken bij de stichting.

"We hebben een klein team en werken met veel passie. Minder geld betekent dat we minder kunnen organiseren en meer doen op vrijwillige basis. Maar we willen het liefst meer organiseren natuurlijk", stelt Kamping.

Vorig jaar dreigde Vlucht Voorwaarts de subsidie te verliezen , wat het einde van de stichting zou betekenen. Met steun vanuit de raad, van met name ChristenUnie, CDA en SP, werd Vlucht Voorwaarts toch uit de brand geholpen.

Werk voortzetten

Een bedrag van 140.000 euro is nodig om het werk voort te kunnen zetten, aldus Kamping. Vlucht Voorwaarts heeft al afspraken gemaakt met Werkplein Drentsche Aa (WPDA) over cofinanciering. Ook heeft de organisatie voor 2023 twee subsidies en een schenking gekregen van in totaal 17.000 euro. "En we zijn uiteraard alsnog enorm dankbaar voor de steun die we van de gemeente krijgen", zegt Kamping.