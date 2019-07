Jonge overvaller Etos in Hoogeveen veroordeeld tot jeugddetentie

De man overviel de drogist op 1 juli 2017. Hij bedreigde een winkelmedewerkster met een groot mes en liep een klant omver. Hoeveel geld hij buitmaakte, is niet bekendgemaakt. De strafzaak vond twee weken geleden bij de rechtbank in Assen achter gesloten deuren plaats, omdat de man minderjarig was toen hij de overval pleegde.De politie kon lange tijd geen verdachte aanhouden. Pas toen in het tv-programma Opsporing Verzocht begin vorig jaar beelden van de overval uitzond, kwamen bij de politie tips binnen die uiteindelijk leidden tot de aanhouding van de 19-jarige man en een jaar jongere handlanger. De handlanger had een kleinere rol en was al veroordeeld tot een werkstraf.De 19-jarige Hoogevener is vanwege psychische beperkingen verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Tijdens de overval was hij volgens deskundigen die hem hadden onderzocht: egocentrisch, gewetenloos, opportunistisch en overmoedig.De Raad voor de Kinderbescherming maakt zich grote zorgen om de jonge Hoogevener, die inmiddels wordt behandeld in een instelling. Volgens de Raad is het erg belangrijk dat hij door kan gaan met die behandeling. Daarom heeft de rechtbank hem veroordeeld tot een onvoorwaardelijke jeugddetentie die gelijk is aan zijn voorarrest, zodat hij zijn behandeling niet hoeft af te breken voor een langere celstraf. Hij moet één van de slachtoffers ruim 1400 euro schadevergoeding betalen.