Popronde komt weer langs Assen, Emmen en Meppel

De Popronde keert terug naar Drenthe. Het 'grootste, reizende muziekfestival van Nederland' komt naar Assen, Emmen en Meppel.

Tijdens de Popronde treden tientallen veelbelovende live-acts op in theaters, kerken en clubs in het centrum van een stad. In september, oktober en november doet het festival 42 steden aan, waaronder drie in Drenthe.

Vorig jaar waren er door corona aanpassingen in de opzet, zoals een passe partout-ticket en een polsbandje in combinatie met een negatief test- of vaccinatiebewijs. De editie van dit jaar is weer als vanouds.

Assen: 14 artiesten op 6 locaties

Assen is de eerste Drentse stad waar muzikaal talent zich laat horen. Op donderdag 6 oktober is de stad gastheer voor acts op verschillende locaties. "In Assen doen veertien artiesten mee op zes locaties. Onder meer Faske, Jet van der Steen, Lady Shaynah, Katie Koss en Babs treden op", laat organisator Levi Vandenberg weten.