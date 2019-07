Vrijwillige brandweer vaker met kleine ploeg op pad

Drie jaar geleden beproefde de brandweer in Hoogeveen de nieuwe werkwijze. Het bleek dat in 80 procent van de gevallen de brandweer daarmee adequaat kon opereren. Een jaar later namen vijf posten die werkwijze over. Nu de Veiligheidsregio Drenthe de proeven positief beoordeelt, doen meer vrijwillige brandweerposten dat.Gert-Jan Stuivenberg van Veiligheidsregio Drenthe: "De wens komt alleen maar voort uit de beschikbaarheid van vrijwillige brandweermannen. We hebben uitgezocht onder welke voorwaarden je het moet doen om te garanderen dat het veilig blijft voor onze eigen mensen."De grens ligt bij woningbranden met mogelijk slachtoffers. Zodra daar sprake van lijkt te zijn, wordt een tweede brandweerpost ingeschakeld. Ook bij branden in bedrijfspanden en grote gebouwen wacht de ploeg van vier op versterking. Stuivenberg: "Als een team naar binnen moet gaan, willen we ook een team buiten hebben staan, daarom hebben we ingebouwd dat er heel snel een andere wagen met vier of zes man bij komt."Met name overdag en in vakantieperiodes volstaan daarom sommige brandweerposten nu met de kleinere ploegen. 's Avonds, 's nachts en in het weekend rukken zij nog altijd uit met zes man. "Ruwweg de helft van de brandweerposten heeft geen gebrek aan vrijwilligers en hoeven niet over te stappen. Voor de andere helft zijn er wel af en toe problemen met de paraatheid en daarvoor is dit een goed alternatief."Financiële motieven zitten niet achter de keus zegt Stuivenberg. "Bij beroepskorpsen is er zo'n twintig jaar geleden ook aan gedacht om zo te werken en daarmee te bezuinigen. Maar daar hebben wij het niet over. Als we voldoende vrijwilligers kunnen krijgen, dan nemen we zo ook zeker aan, zodat we met zes kunnen uitrukken."Volgens Stuivenberg komt de brandweercommandant niet vaker voor gevaarlijke situaties te staan. Het is volgens hem vooral een kwestie van goede procedures maken. "Dit is echt een ontwikkeling van vakmanschap. Het komt veel meer aan op de mensen die ter plaatse komen en de inschatting van de risico's. Dat is ook waarom we dit trainen."Burgers moeten volgens Stuivenberg daarom leren begrip op te brengen voor een brandweercommandant die besluit te wachten op ondersteuning. Uiteindelijk staan er voordelen tegenover.Gert-Jan Stuivenberg: "Als een brandweerpost te weinig mensen heeft zouden we hem buiten dienst moeten zetten en zou de brandweer van verder moeten komen. Bij deze werkwijze komt de dichtstbijzijnde post in ieder geval. En de brandweer van verder weg komt ook. Dus eigenlijk krijg je meer brandweer voor hetzelfde zou ik haast willen zeggen."