Roelof Matien koninklijk onderscheiden vanwege inzet voor Drents cultureel erfgoed

De Asser cultuurliefhebber zette zich daarnaast in voor het weer zichtbaar maken van het onderduikershol in Oranje, dat in de jaren 40 door Bertho Dijk en Herman Kramer werd gegraven. De twee jongens uit Oranje waren te jong voor de Arbeitseinsatz - de verplichte tewerkstelling in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door het creëren van het onderduikadres konden zeven mannen, onder wie de twee oudere broers Van Dijk, aan de verplichte arbeid ontkomen.