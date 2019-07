Feest: het is zomervakantie

Zo nemen directeur Hilde Bakker van de Mariaschool in Eelde-Paterswolde en alle leerlingen die op die school zitten, afscheid van hun noodgebouw. Ruim vijf jaar geleden moest de school verhuizen vanwege de uitbreiding van een supermarkt. Een noodoplossing was het gebouw waar ze jarenlang in bivakkeerden.Na de zomervakantie is het nieuwe gebouw, dat slechts enkele straten verderop staat, klaar voor gebruik. Tot vreugde van Bakker: "Het werd wel tijd, ja. We zijn ruim vijf jaar geleden hier begonnen met 56 leerlingen. Inmiddels hebben we er 120, dus we zijn wel toe aan een mooi, nieuw en groter gebouw."De oude spullen die Bakker niet wil meenemen naar het nieuwe gebouw, worden verstuurd naar Afrika. De nog bruikbare spullen worden overgebracht naar de nieuwe locatie. "Vandaag zijn we echt begonnen met het leeghalen van het gebouw", vertelt Bakker. Zonder de hulp van alle ouders had ze het niet kunnen doen. "Het was wel heel spannend allemaal. Maar we hebben er zin in en in het nieuwe gebouw kunnen we weer een frisse start maken."Op OBS De Marskramer in Assen beleven ze de laatste schooldagen heel anders. Harmen de Vries, begeleider en ICT-coördinator, neemt na 32 jaar afscheid van de school. Hij gaat met pensioen.Vanaf het moment dat de school opgericht werd, was hij aanwezig. Doordat hij altijd nieuwe uitdagingen had, kijkt hij met plezier terug op zijn werk. "Uiteindelijk zal ik de kinderen erg missen. Dat deed mij het meeste plezier, dat is ook wel onderwijs eigen", vertelt De Vries. "In mijn geval zijn het zorgkinderen geweest, die ik met heel veel plezier een beetje ondersteuning heb gegeven."Voor nu gaat De Vries genieten van zijn pensioen, maar of hij zich er al bewust van is? "Ik denk dat het pas gaat doordringen in september. Dan beginnen de scholen weer en dan houdt voor ons de zomervakantie niet op", lacht hij.Voor wie de zomervakantie wel zal ophouden, zijn de leerlingen uit groep acht. Ook bij OBS de Marskramer in Assen zijn er weer heel wat leerlingen die na de vakantie naar de middelbare school zullen gaan. Daarom krijgen zij nu nog hunop de rode loper. Onder luid gejuich rennen de leerlingen voor de laatste keer de school uit."We gaan de kinderen in de klas en de school wel missen", vertelt een achtste groepster. "Het was allemaal heel leuk!" Kamp en de musical worden als leukste momenten bestempeld, door een vriendinnengroep.Leerlingen Thijs en Reanderick zijn iets enthousiaster over het verlaten van de basisschool. "Eindelijk van deze school af!", roept Thijs. "Ik wil mijn mama bedanken en mijn juf heel erg bedanken", vult Reanderick gekscherend aan."We hadden een hele leuke klas, met heel veel vrienden. En we hielpen elkaar heel goed", zegt Thijs. Reanderick: "We hebben gewoon de meest geweldige klas van heel Nederland.", klinkt er uit de speakers op het schoolplein. De achtste groepers zijn blij, opgelucht. Het zit erop. Nu is het écht vakantie!