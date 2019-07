Waar is Roelof Brouwer uit Klijndijk? Familie maakt zich grote zorgen

Roelof Brouwer is met zijn camper op vakantie in Duitsland. Zoon Erik Brouwer uit Emmen vertelt dat ze normaal gesproken bijna dagelijks contact hebben. "Maar nu heb ik al vijf, zes dagen niks gehoord. Geen sms'je, niks."Erik is dan ook bezorgd. "Ik hoop dat zijn telefoon stuk is of dat zijn oplader het heeft begeven. Ik ga er niet meteen vanuit dat er iets ernstigs is, maarja..."Volgens Erik Brouwer staat de telefoon van zijn vader sinds afgelopen donderdag, 4 juli, uit. "Ik heb contact gehad met de provider. Zij vertelden mij dat zijn telefoon sinds die datum geen telefoonmast in Duitsland meer heeft aangestraald."De familie Brouwer heeft inmiddels de politie ingeschakeld. "Zelf heb ik ook al met de Duitse politie gebeld. Daar is zijn naam of het kenteken van zijn camper niet bekend. Ook heb ik al naar verschillende ziekenhuizen gebeld en ook daar is mijn vader niet bekend."Zoon Erik hoopt dat iemand meer informatie heeft over waar zijn vader is. "En als pa dit zelf leest: neem alsjeblieft zo snel mogelijk contact met ons op! Als ik ook maar iets van hem hoor, rijd ik er meteen naartoe!"De 76-jarige Roelof Brouwer uit Klijndijk is voor het laatst gezien in Duitsland op Camping Elbeling in Bleckede, ten zuidoosten van Hamburg. Hij zou vervolgens verder zuidoostelijk willen trekken, richting Hitzacker, om uiteindelijk in Maagdenburg uit te komen.Brouwer rijdt in een camper, een Hobby 600, met kenteken 1-SKV-94.