Nieuw theaterseizoen: 'Dat wordt nog spannend'

Alles wordt duurder, de energierekening is voor veel mensen niet meer te betalen, en de hand gaat op de knip. De theaters in Drenthe starten met een gespannen gevoel de kaartverkoop, want hebben theaterbezoekers nog wel geld voor een kaartje?

"Ik ben absoluut opgelucht", vertelt Jacob Frölich. Hij is directeur van theater De Winsinghhof in Roden. Afgelopen zaterdag zette hij de deuren op voor de vrienden van het theater. Zij kunnen dan alvast kaartjes kopen voordat de echte kaartverkoop begint. "Als we puur kijken naar het aantal uitverkochte voorstellingen, dan is dat wel minder. Meestal zijn dat er een stuk of zes, voor dit seizoen hebben we minder voorstellingen meteen uitverkocht." Maar de kaartverkoop valt absoluut niet tegen. "De mensen weten ons gelukkig nog steeds te vinden", zegt een tevreden Frölich, die ook blij is dat hij de prijzen voor de kaartjes niet hoefde te verhogen.

De artiesten voor dit jaar zijn vorig jaar al geboekt, voor de prijzen van vorig jaar. "Ik merk wel dat de boekingskosten voor volgend seizoen een stuk hoger liggen." Toch hoopt de directeur dat ook volgend jaar de prijzen niet fors omhoog moeten. Meerdere culturele instellingen kwamen gisteren met een brandbrief vanwege de hoge energieprijzen. Ondanks dat er bij de directeur van de Winsinghhof ook genoeg zorgen zijn, zitten ze daar niet in zak in as. "Wij worden gesubsidieerd door de gemeente en die vinden een theater in Roden gelukkig belangrijk. Dus wij krijgen voldoende steun. Maar goed, er zijn meerdere culturele instellingen in de gemeente dus hoe het uiteindelijk uitpakt weten we niet."

De Tamboer

Voor dit seizoen ziet het er in ieder geval goed uit en hoeven de bezoekers niet met dikke truien tegen de kou in de zaal te zitten. De Winsinghhof opent op 5 oktober met Bert Visser. De Tamboer in Hoogeveen opent volgende week al het theaterseizoen. Daar gingen de kassa's twee weken geleden al open voor de kaartverkoop. Ook daar een opgeluchte directeur. "We hebben in de grote zaal achthonderd stoelen en we zijn al tien dagen uitverkocht", legt Pieter-Bas Rebers uit. "We hebben nu zo'n twintigduizend stoelen verkocht en dat is voor ons op schema."

Waar veel mensen bezuinigen en leuke dingen schrappen blijkt het theater nog een gewild uitje. "Blijkbaar is de behoefte aan theater en cultuur gewoon aanwezig. Gelukkig willen mensen live dingen beleven. Weliswaar kopen ze de kaartjes wat later maar het is niet zo dat de mensen wegblijven." Dat maakt het voor directeur Rebers trouwens wel wat spannender, maar is voor de bezoeker die een spontaan avondje uit zoekt niet verkeerd.