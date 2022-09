Aa en Hunze organiseert zomerse nieuwjaarsreceptie in de regen

Normaal gesproken valt een nieuwjaarsreceptie in de eerste of tweede week van het jaar. Wegens verschillende redenen werd de bijeenkomst in Annen naar september verschoven. "Door coronamaatregelen hebben we inwoners en organisaties in onze gemeente veelal digitaal gezien en gesproken. Ook de nieuwjaarsreceptie is tweemaal niet doorgegaan", zegt Hiemstra. "Bovendien weten we niet zeker of het aankomende januari wél door kan gaan."

De burgemeester sluit niet uit dat de nieuwjaarsreceptie van Aa en Hunze ook in 2023 later in het jaar zal plaatsvinden. "We hadden een volle tent, het was erg gezellig. Het is wel iets om te herhalen en dan in een ander dorp. Het is volgend jaar bovendien een jubileumjaar, want dan bestaat onze gemeente 25 jaar."