Jetta Klijnsma over Prinsjesdag: Er zijn wel degelijk lichtpuntjes

Commissaris van de koning Jetta Klijnsma is op vrijdag al afgereisd naar Den Haag in het kader van Prinsjesdag. "Ik heb deels persoonlijke afspraken en ik ben er om de Drentse zaak in Den Haag te bepleiten. Dat doe ik altijd. In de Tweede Kamer en bij de departementen, dat is essentieel. Ik ken veel mensen in Den Haag. Ik heb daar lang gewoond. En daarbij is het zo dat privé vriendschappen soms ook met politiek hebben te maken."

In het koffertje van minister Sigrid Kaag van Financiën zal in ieder geval een maatregelenpakket zitten om de koopkracht te repareren. Honderdduizenden mensen dreigen anders in de financiële problemen te komen vanwege de hoge inflatie en de energiecrisis. Gevraagd wat mensen op de markt in Emmen verwachten van Prinsjesdag, dan is het antwoord eensluidend: dat er wat wordt gedaan aan de hoge energieprijzen.

Huis verduurzamen

"Sommige gezinnen hebben het nu ontzettend zwaar. Energierekeningen kunnen ineens exploderen. Ik ben heel blij dat er nu al is gelekt dat het kabinet daar iets aan gaat doen. Als provincie kunnen we ervoor zorgen dat mensen net iets sneller hun huis kunnen verduurzamen. Mensen met een kleine beurs kunnen 2.500 euro krijgen om hun huis te isoleren, dubbel glas aan te laten plaatsen en tochtstrips aan te brengen. Als je huis goed is geïsoleerd gaat je gasrekening naar beneden", zegt Klijnsma.

Aarzelend zegt ze erbij dat de energiecrisis ook een positieve kant heeft. "Door de waanzinnig hoge gasprijs gaan we sneller van het gas af. Zoals Johan Cruijff zei: elk gigantisch nadeel heeft ook een voordeel, zeg ik heel voorzichtig. Er is wel degelijk doorzicht", aldus de commissaris van de koning.

Woningen? Dan ook ontsluiting

Naast de energiecrisis is er ook een crisis op de woningmarkt. Drenthe kan volgens Klijnsma bijdragen aan een oplossing. "Minister De Jonge heeft veel geld beschikbaar en ik ga ervan uit dat daarvan ook een deel naar Drenthe gaat. We willen hier wel woningen bouwen, maar dan moet Drenthe wel goed ontsloten worden. Wij blijven ervoor pleiten dat de treinverbindingen verbeteren. Het zou mooi zijn als we de Nedersaksenlijn en de Lelylijn aan kunnen gaan leggen. Er is voor de Lelylijn drie miljard euro beschikbaar, maar daar moet nog Europees geld bij om het te realiseren. We kaarten de wens voortdurend aan bij het departement."

Klijnsma benadert ook vaak Tweede Kamerleden om te pleiten voor de Drentse zaak. "We zullen heel veel Tweede Kamerleden fundamenteel moeten interesseren voor wat er in het Noorden speelt. Opdat we steeds tenminste 76 Kamerleden hebben die zeggen: ja, wij gaan het Noorden een steuntje in de rug geven. En kabinet: doe je taak en zorg dat het Noorden goede huizen krijgt, goede treinverbindingen en werkgelegenheid. Ze staan in mijn telefoon en bij sommige debatten pak ik die er dan bij."

Energietransitie betekent werk

Die werkgelegenheid is nu nog niet zo'n issue, maar mocht de kazerne uit Assen vertrekken, dan is dat mogelijk wel het geval. "De kazerne kan niet dicht. In het debat voor de zomer zagen we dat de staatssecretaris wil dat de kazerne gaat sluiten, maar de Tweede Kamer zet daar grote vraagtekens bij. Wij vinden het belangrijk dat er werkgelegenheid blijft op het kazerneterrein. We blijven daarover in gesprek met de staatssecretaris. We kloppen bij alle departementen aan om te kijken wat er wel naar Drenthe kan komen. En er komen nog weer nieuwe debatten over dit onderwerp aan", zo zegt Klijnsma. De Dienst Vervoer en Ondersteuning zou wat haar betreft in ieder geval moeten blijven.

Daarnaast probeert de provincie diensten van het Rijk naar Drenthe te halen. Klijnsma: "Op dit moment is er niet direct behoefte aan extra banen vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Maar dat gaat met golfbewegingen. Mocht er weer een dip komen op de arbeidsmarkt, dan moeten we zorgen dat er bedrijvigheid hiernaar toe komt zodat iedereen weer onder de pannen is. Uit de energietransitie van fossiel naar duurzame energie komt allerlei werkgelegenheid voort. Ook halen we hier bedrijven naartoe die zich bezig houden met de circulaire economie, het hergebruiken van onze grondstoffen."

Herhaaldelijke boodschap

Een ander punt wat vanuit Drenthe voortdurend wordt aangekaart in Den Haag is de wens voor de omgekeerde bewijslast voor omwonenden van de gasopslag in Norg. Die regelt dat mensen niet zelf hoeven aan te tonen dat schade aan hun huizen wordt veroorzaakt door de gasopslag.

"De leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten rukken allemaal uit naar het Rijk om te pleiten voor dezelfde omgekeerde bewijslast als in Groningen. Want de problemen houden niet op bij de provinciegrens. Dat is onze boodschap voor de ministers en de staatssecretarissen. Eind september is er weer een debat in de Tweede Kamer en dan zullen we die boodschap ook weer aan de Kamerleden brengen. Want die boodschap is essentieel. We moeten erop blijven hameren dat de provinciegrens onder de grond niet geldt. Gelijke monniken, gelijke kappen. Er zijn steeds meer Kamerleden zijn die wel oren hebben naar de omgekeerde bewijslast."

Gezamenlijk opvang regelen

En dan is er ook nog de asielcrisis waar de commissaris een oplossing voor probeert te vinden. Vorig jaar riep Klijnsma Drentse gemeenten op om met extra opvangplaatsen voor asielzoekers en statushouders te komen. Die kwamen er amper. De Wolden gaf aan geen mogelijkheden te zien en ook Aa en Hunze staat niet te popelen. Pas na stevige druk van staatssecretaris Eric van der Burg komen er landelijk nu 450 extra opvangplaatsen bij. Oftewel 38 per gemeente. Een aantal dat is te overzien. "Dat lijkt mij ook en meer wil ik er niet over zeggen", zegt ze kordaat.

Klijnsma wijst erop dat Drenthe al bovengemiddeld veel asielzoekers opvangt. "We hebben grote centra in de grote steden. Drenthe doet het echt niet verkeerd. Maar niet alle gemeenten doen inderdaad even enthousiast mee, dat heb ik ook geconstateerd. Het is misschien ook wat lastiger voor kleine gemeenten. Je kunt wel intergemeentelijke plekken aanwijzen en daar met zijn allen aan meebetalen. Het kabinet komt nu dus met een wet die de opvang straks verplicht gaat stellen. Daarnaast moeten er snel flexibele woningen komen of tussenopvang voor statushouders. Dus ik roep alle gemeenten in Nederland op om dat nu te gaan regelen."

Wielerfeest

Klijnsma wil graag positief afsluiten, want het niet alleen maar kommer en kwel. "Volgend jaar komt in september het Europees wielrennen op de weg naar Drenthe, met heel veel internationale aandacht. Wat mij betreft gaan we daar een groot feest van maken. Het zou mooi zijn als er in de dorpen waar de wielerwedstrijd doorheen komt, feesten worden georganiseerd."