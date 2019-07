Uitbreidingsplan Vledder Noord kan van start

Daarmee ontstaat een mogelijkheid voor ouderen om in hun eigen dorp te blijven. Er worden zestien zorgappartementen gebouwd. De bewoners hebben 24-uur zorg vanuit zorginstelling ZZWD. Daarnaast worden er zestien koopappartementen gebouwd waarbij bewoners zorg in kunnen kopen. Die woningen moeten tussen twee en drie ton kosten.Vanuit Dorpsbelang Vledder is jarenlang getrokken aan het plan. Het is ook een plan dat is ontstaan in Vledder. Het dorp heeft weinig voorzieningen voor ouderen. In ieder geval geen 24-uurszorg. Daarvoor moeten de inwoners naar elders.De Raad van State heeft zich er mee bemoeid. Het bestemmingsplan is aangepast. Daarbij draaide het onder andere over de aantasting van de es bij het dorp Vledder en de aanwezigheid van zeldzamedieren.Maar al deze bezwaren zijn van tafel. En dus nam de gemeenteraad van Westerveld vanavond een besluit. Unaniem.Burgemeester Rikus Jager tekende vanavond de verkoopakte van de grond. Vanaf de publieke tribune in de raadszaal klonk gejuich van inwoners van Vledder.