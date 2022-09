Drentse Anjer Prijs naar Stichting Historisch Klazienaveen

De Drentse Anjer Prijs werd vanmiddag uitgereikt door Commissaris van de koning Jetta Klijnsma in Museum De Buitenplaats in Eelde. De andere genomineerden waren Beeldentuin De Havixhorst en The Bake Shop.

Stichting Historisch Klazienaveen is sinds 2016 actief en organiseert onder meer historische wandelingen, boottochten en evenementen. "We zijn volop bezig met het realiseren van het trammonument en dat kost heel veel geld. Dus die 5.000 euro komt fantastisch mooi uit", zegt Jans Jagt van Stichting Historisch Klazienaveen. "Het is de bedoeling dat de onthulling van het monument in 2024 zal zijn."