PvdA-raadslid Kilincci uit Emmen boos en triest om Facebookpost PVV

In het Facebookbericht op het account van PVV provincie Utrecht staat ‘Raadslid PvdA Emmen’, met een foto van Kilincci tijdens een televisieoptreden. Kilincci heeft een screenshot van de post, inclusief een aantal reacties, vanavond gedeeld op haar eigen pagina. Daarbij schrijft ze onder andere dat ze de post beschouwt als het aanzetten tot haat en dat ze aangifte zal doen. 'Er wordt hier een morele en juridische grens overschreden'.“Ik ben boos dat volksvertegenwoordigers een foto van mij delen waarmee ze verwachten dat het haatreacties oproept”, zegt het PvdA-raadslid. “Daarom vind ik het aanzetten tot haat.” Ze noemt de reacties racistisch, seksistisch en islamofobisch.“Het heeft me behoorlijk geraakt en het maakt me boos”, vertelt Kilincci. “Ik vind het triest dat we met haat met elkaar omgaan. Dat is niet nodig.”Hoewel PVV Provincie Utrecht het bericht in december 2018 had geplaatst, kreeg Kilincci het pas dit weekend onder ogen. “Ik heb het laten bezinken omdat ik bekend ben met dit soort gedrag”, zegt ze over de reacties die onder de post staan. “Ik heb het toch op Facebook gedeeld omdat het een grens overgaat en omdat ik vind dat we niet zo met elkaar moeten omgaan in de samenleving.”Ze zegt dat ze geen contact heeft gezocht met PVV-Utrecht.In een reactie zegt René Dercksen, fractievoorzitter van de PVV in de provincie Utrecht, dat hij niet meer precies wist wat de aanleiding was van de post in december. "Er zal een aanleiding geweest zijn, maar dat is zo lang geleden."De fractievoorzitter zegt dat de reacties onder Facebookberichten sporadisch worden gemonitord. "Dat is zoveel werk, dan zouden we mensen in dienst moeten nemen. Maar als er vervelende dingen onder staan dan willen we ze best weghalen", aldus Derksen.Volgens hem is er met de post zelf niet veel mis. "Er is een foto geplaatst met de mededeling dat ze raadslid is, wat moet ik hierover zeggen."