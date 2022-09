Hoofdverdachte witwaszaak langer vast, vier andere Drenten vrij

Het witwassen gebeurde via onroerend goedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van BTW-fraude in de autohandel. Dinsdag deden de FIOD en het Openbaar Ministerie meerdere invallen verspreid over Nederland, waaronder bij de 58-jarige hoofdverdachte uit Gasteren.