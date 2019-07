Man opgepakt voor seksueel misbruiken vrouw (76) bij Schipborg

De vrouw ging zaterdagmiddag tussen half vier en vijf uur wandelen in natuurgebied De Strubben-Kniphorstbosch tussen de Schipborgerweg en de N34. Ze wandelde met nordic walking-stokken vanaf een zandpad, dat richting de onderdoorgang van de N34 bij Annen loopt, in de richting van grafheuvel Driemarkenpunt.Onderweg merkte ze dat ze werd gevolgd. Vlak bij de grafheuvel sloeg de dader toe. De vrouw, die met de auto naar het natuurgebied was gereden, kon uiteindelijk zelf weer met haar auto thuiskomen en belde daar de politie.In het tv-programma maakte de politie vanavond bekend dat de zaak met de arrestatie van de 26-jarige Zuidlaarder nog niet is opgelost. Ze is nog op zoek naar meer informatie over het misdrijf.De bejaarde vrouw heeft verteld dat ze in de buurt van de grafheuvel een wandelend echtpaar is tegengekomen. De politie is op zoek naar dit stel en ook naar een ongeveer 70-jarige man die voorbij fietste.