Eerste Wildlands Run van start: 'We willen dit al heel lang'

Het is niet de gedroomde eerste editie van de Wildlands Run. Terwijl het startschot voor de eerste groep klinkt, komt de regen hard naar beneden boven de Emmer dierentuin. Met een route langs de olifantenvallei hebben 150 kinderen het spits afgebeten.

Honderden mensen gaan vanavond hardlopend door de dierentuin, vanmiddag is alles klaargezet. Het parcours is afgezet met hekken, de spandoeken hangen en ook het podium is opgebouwd. Dat alles gebeurde vanmiddag in de regen in de dierentuin.

"We hopen vanavond op wat beter weer", zegt Dennis Blaak van MM4 Emmen tegen ZO!34 . Ondanks de slechte weersomstandigheden heeft hij er alle vertrouwen in. "Alles is goed voorbereid."

In het water

De organisator heeft lang uitgekeken naar het evenement. "We willen dit al heel lang en ook Wildlands zag wel wat in een hardloopevenement door de dierentuin." Wildlands is vaker het decor van een sportevenement, maar een hardloopparcours is nieuw. "We zagen hier mogelijkheden en waren meteen enthousiast", aldus Martijn Ademaat, evenementorganisator van Wildlands.

Het resultaat van deze inspanning is een parcours door de dierentuin dat door drie groepen wordt gelopen. "We beginnen met de kidsroute, die gaat alleen langs de olifanten." Voor de gevorderde hardloper is er een langere route uitgezet, zowel door de dierentuin als een stuk backstage.

"In totaal rennen er vanavond 1500 mensen langs de dieren", zegt Blaak. Het evenement was snel uitverkocht. "Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Het geeft aan dat het niet alleen de organisatie leuk lijkt."

Route

De deelnemers die denken alle dieren te kunnen spotten tijdens het rennen komen bedrogen uit. De route komt niet langs alle verblijven. "Het welzijn van de dieren staat natuurlijk voorop", zegt Ademaat. "Niet alle dieren worden even vrolijk van zoveel mensen ineens voor hun neus, zoals bijvoorbeeld de pinguïns."

Daarom is er een korte alternatieve route door de dierentuin bedacht, waarbij mensen ook een glimp backstage kunnen krijgen. "We willen natuurlijk de mooiste route, maar het kan niet altijd", zegt ook Blaak. Zo hadden ze graag langs de prairiehondjes gerend. "Maar aangezien die diertjes ook op het pad lopen, lijkt dat ons niet zo handig."