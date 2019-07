Leerlingen uit Meppel leren op ludieke wijze omgaan met geld

De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) gaf onder de noemer 'het geldlab' financiële educatie. Leerlingen maakten onder meer foto's met professionele fotografen met geld als thema."Ook deden we een groepsoefening in de stijl van 'over de streep'", vertelt Celeste Meilof van de GKB. "Leerlingen konden over de streep stappen bij verschillende stellingen. Bijvoorbeeld: stap over de streep als je te maken hebt met armoede. Leerlingen reageren dan verrast op elkaar.""Het is een dag van bewustwording", vervolgt ze. "Zeker met de vakantie in aantocht is dat heel belangrijk."Een van de doelen van deze dag is leerlingen op een aansprekende manier te laten nadenken over geld en hoe ze hiermee omgaan. Volgend schooljaar krijgt financiële educatie een structurele plaats op Stad en Esch.