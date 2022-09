Westerveld in de ban van de wolf: 'Het vreet aan je'

'Moeten ermee leren omgaan'

Maar hoe reëel zijn de angsten van de inwoners eigenlijk? Volgens wolvenkenner Egbert Post is er geen rede tot paniek. "Aan een paard gaat de wolf zich niet wagen", zegt hij. "Dat is veel te link voor het dier. Het is namelijk een opportunist en denkt logisch. Een paard is groot en de wolf wil niet iets pakken waardoor hij zelf beschadigd raakt."

De situatie wordt lastiger als het gaat om een pony geeft hij toe. "Als die niet al te groot is en loopt in een onbegrensd weiland langs wolventerritorium. Ja, dan kan ik geen garantie geven dat dat het dier niet gegrepen wordt. Maar in de meeste gevallen gebeurt er echt niks."

Hetzelfde geldt voor mensen die de hond uitlaten. Volgens Post kan iedereen zijn favoriete stukjes blijven lopen. "Maar kom je in het bos of langs wolvengebied houdt de hond dan aan de lijn. Dan overkomt jou of de hond niks. Gaat de hond zelf rondlopen, dan kan hij natuurlijk in wolventerritorium terecht komen."

Volgens de kenner heeft de wolf ook angst voor mensen. "Ze zien jou eerder dan dat jij hen ziet. Daarom lopen ze vaak met een grote boog om je heen op zoek naar een rustige plek. Dat mensen zich zorgen maken begrijp ik, maar in veel gevallen is dat niet direct nodig. Van veel aanvallen moeten nog onderzocht worden of het daadwerkelijk ook de wolf is geweest. Het dier is er nu eenmaal. We moeten ermee leren omgaan."

'Gaat een keer fout'