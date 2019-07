Mannen uit Emmen neergeschoten bij mogelijk criminele deal van 75.000 euro

Dat meldde de politie vanavond in het tv-programma Opsporing Verzocht . Het incident vond plaats op 7 september vorig jaar in een garagebox, waar de mannen een afspraak zouden hebben. In die box werd vervolgens op hen geschoten.Een van de mannen hield daarbij alleen een schampschot over, maar de ander werd geraakt in zijn buik en moest naar het ziekenhuis. Na het schietincident vluchtten de daders uit de garage.Toen de politie nader onderzoek deed bij de auto van de Emmenaren, vonden zij daar in de buurt een zak met 75.000 euro aan contant geld. De mannen ontkennen dat het geld van hen was. De politie houdt er rekening mee dat het geld bedoeld was voor een criminele transactie.De Emmenaren hielden geen blijvend letsel over aan de schietpartij. Direct na het incident begon de politie een zoekactie naar de daders, maar die zijn nog niet gevonden. Het gaat volgens de politie om twee mannen met een Noord-Afrikaans uiterlijk tussen de 18 en 25 jaar.De tip die leidt naar aanhouding en vervolging van de daders, wordt beloond met 15.000 euro.