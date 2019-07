Er komt een Nederlandse MXGP in 2020, maar in Assen?

Youthstream, de zendgemachtigde en promotor van de MXGP wil in ieder geval ook in 2020 graag naar Assen. Lee van Dam, organisator en promotor MXGP in Assen

Op 22 maart is er een datum gereserveerd voor de MXGP van Nederland, maar de FIM heeft nog geen locatie bevestigd. Deze datum was tot op heden voorbehouden aan het Eurocircuit in Valkenswaard, maar ook Assen is nog in de race. Dat laat promotor en organisator Lee van Dam weten."Over twee weken ga ik met mijn kompaan, Theo Verdegem, naar de Grand Prix van Tsjechië. Dan gaan we om tafel met de leiding van Youthstream, de zendgemachtigde van de MXGP (de Dorna van de motocross). Zij willen in ieder geval graag naar Assen. Het is dus aan ons."Sinds 2015 staat Assen op de internationale kalender. Vorig jaar, tijdens de vierde editie van het evenement op het TT Circuit, werd Jeffrey Herlings voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen werd in de MXGP.Dit jaar staat de MXGP in Assen overigens niet op de kalender, maar dit heeft alles te maken met het feit dat de Drentse hoofdstad eind september het strijdtoneel is voor de grootste motocrosswedstrijd ter wereld: De Motocross of Nations. De MXoN, vormt een voor motorcrossfans zeldzame krachtmeting tussen de vers gekroonde kampioenen uit het wereldkampioenschap en de supersterren uit een ander groot motorcrossland, de Verenigde Staten.Sinds 2013 doen er gemiddeld 40 verschillende landen mee met een afvaardiging van elk drie rijders. Frankrijk won de laatste vier MXoN-evenementen.In de 70-jarige geschiedenis van het evenement stond Nederland 12 keer op het podium, maar nog nooit op de hoogste trede, maar met Jeffrey Herlings zijn de kansen misschien wel groter dan ooit.