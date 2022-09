De week van Drenthe: Aangifte na bierdouche en grote witwaszaak

Een grote witwaszaak hielden de landelijke media flink bezig deze week, een van de verdachten is Jumbo-topman Frits van Eerd. Doordat zeven Drentse verdachten kreeg de zaak ook een prominente plaats in het Drentse nieuws en dus ook in De Week van Drenthe.

Op maandag wordt duidelijk dat een bierdouche flinke gevolgen kan hebben. Naast dat een artiest van het podium kan stappen en niet terugkeert, kan het ook leiden tot flinke schade aan de apparatuur. Tijdens het Zomerfeest in Ruinerwold gebeurde dat, het bestuur besloot aangifte te doen.

Witwaszaak

Op dinsdag wordt bekend dat een 58-jarige man uit Gasteren, volgens bronnen de in de motorwereld bekende Theo E., is aangehouden als hoofdverdachte in een grote witwaszaak. In totaal worden negen verdachten aangehouden, onder wie Jumbo-topman Frits van Eerd.

Later in de week wordt bekend dat er in totaal zeven Drentse verdachten zijn, afkomstig uit Gasteren en Assen. De meesten werden vrijdag vrijgelaten, hoofdverdachte Theo E. zit nog wel vast.

IT-hub en brand

Op woensdag een feestelijke dag in Hoogeveen: de IT-hub wordt geopend. Bedrijfsleven en onderwijs moeten in het knalblauwe gebouw bij het station elkaar weten te vinden. Eerder gaven grote bedrijven in Hoogeveen, zoals TVM, aan dat het moeilijk is om aan goed geschoolde IT'ers te komen. Met de hub moet voorkomen worden dat de grote bedrijven zich elders vestigen.

Een dag later, op donderdag, ongeloof in Veenoord. Want wie heeft er brand gesticht waardoor kringloopwinkel Het Tweespan zwaar gehavend raakte? In de nacht van woensdag op donderdag gaat een trailer bij het pand in vlammen op en ook het winkelpand raakt zwaar beschadigd. De aanblik van de ravage doet eigenaresse Grietje Boer pijn, wie haar dit heeft aangedaan? "Geen idee. Ik ben mij er niet bewust van dat ik vijanden heb."

Staking