Eikenprocessierups slaat weer toe: golfclub past spelregels aan

Wie een bal dichtbij een eikenboom met een nest eikenprocessierupsen slaat, mag de bal verplaatsen. "We hebben hier op onze baan alle bomen met nesten van de eikenprocessierups omlijnd met plastic", zegt Ellen Kroes van De Gelpenberg. "Dat zijn er rond de veertig, dus het valt nog mee. Komt je bal hier terecht bij een boom met een lintje, dan moet je even naar de kruin kijken en loop je daarvan weg."Er zijn wel regels waar je de bal neer mag leggen. Zo moet de bal gedropt worden binnen een clublengte van het gevaar. "En niet dichter naar de hole, zodat je het jezelf wat makkelijker maakt", legt Kroes uit. "Als je de bal oppakt dan krijg je een vrije slag daarvoor."Als de bal in een hindernis ligt, zoals zand van een bunker, kost het wel een slag, zo valt te lezen in de regels van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie.Normaal mag een bal alleen verplaatst worden in het geval van gevaarlijke dieren in de omgeving, zoals giftige slangen en alligators. Omdat de eikenprocessierups niet in die categorie valt, is er een zogenaamde local rule ingesteld, die geldt voor golfbanen met overlast.