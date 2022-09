Hunzeloop in Zuidlaren is afsluiting van twintig weken Meters met Diabetes

De actie werd met steun van huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut of buurtsportcoach een succes. 250 mensen in Drenthe liepen wekelijks vele kilometers, twintig weken lang. Volgens de sportkoepel SportDrenthe is juist die saamhorigheid de succesfactor. "Sommigen vinden het mentaal lastig en ervaren drempels", zegt Esther Witte namens deze organisatie.

"Sommigen hebben wat overgewicht, of last van de knieën. Anderen hebben niks, maar hebben insulineschommelingen en vinden daarom fijn om samen te doen. Dat is veilig, dicht bij thuis. Zo hebben ze twintig weken geoefend. De een begon bij 500 meter en kan nu 2,5 kilometer wandelen, de andere sluit met een afstand van 10 kilometer af."

Trots

De periode van twintig weken werd feestelijk afgesloten. "Mensen vinden het hartstikke leuk en heel fijn", vervolgt Witte. "Ze kijken echt uit naar de medaille en zijn trots deze te ontvangen." De vele kleine regenbuien mocht de pret niet drukken. "Natuurlijk niet! Een regenbui hoort er ook bij. We wonen nu eenmaal in Nederland", lacht Witte.