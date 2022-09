Berend Henk Huizing brengt boek uit, gebaseerd op dagboeken van zijn vader Lammert

"Het is in feite het onvertelde verhaal van mijn vader." Dat vertelt Berend Henk Huizing over zijn eerste boek, 'Sterrenkijker'. En dat boek gaat over Lammert Huizing. Hij was onder meer oud-hoofdredacteur van de Hoogeveensche Courant en amateurhistoricus in Hoogeveen.

Lammert Huizing overleed 9 jaar geleden op 86-jarige leeftijd. "Hij heeft van alles verteld, wat hij heeft gedaan vroeger", zegt Berend Henk (56 jaar) in het Radio Drenthe-programma Cassata. Het boek is gebaseerd op dagboeken van zijn vader, die per toeval zijn gevonden. "Ik ben gedoken in zijn nalatenschap. Hij heeft ontzettend geschreven. Dat betekent dat er dus ontzettend veel is nagelaten. Tussen alle knipsels en schrijfsels vond ik een paar dagboeken. Ik kende ze niet. Mijn moeder kende ze niet en mijn zus ook niet. Niemand kende die dagboeken."

Toen hij dagboeken las, was hij onder de indruk van de denkwereld van zijn vader als jonge jongen. "De dagboeken vertellen ongeveer het verhaal vanaf 1942 tot ongeveer 1950." Het verhaal speelt zich dan ook af vlak na de Tweede Wereldoorlog, in en rond Zuidwolde, Hoogeveen en een paar Europese steden die zijn vader heeft bezocht.

Zo gaat het veelal over een reis naar Rome die Lammert heeft gemaakt. "Hij heeft nooit precies verteld hoe die reis is verlopen wat hij heeft gedaan. Toen hij in Rome aankwam, is zijn hele bundel - kleren en spullen - gestolen. Dus er is eigenlijk niets van over, als behalve een paar verslagen die toen in de Hoogeveensche Courant stonden."

Boerengezin

Lammert komt uit een boerengezin van twaalf kinderen, van wie hij de oudste was. "Geloof speelde de hoofdrol", vertelt Berend Henk. Het was de grote droom van Lammert om sterrenkunde te gaan studeren. "Alleen was dat niet de bedoeling. Hij moest meewerken op de boerderij. Sterker, er werd van hem verwacht dat hij de boerderij zou gaan overnemen. Maar zo zat het niet per se in zijn hoofd."

In het boek heet zijn vader overigens Waldrik van Wezel. "Dat is een van de pseudoniemen waaronder mijn vader heeft geschreven", legt Berend Henk uit. Het is dan ook niet een biografie. "Ik denk dat ongeveer een derde van mijn vader is. En twee derde heb ik zelf ingevuld." De boekpresentatie vindt zaterdag 24 september bij boekhandel !pet in Hoogeveen plaats.