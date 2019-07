Spoedeisende hulp ziekenhuis Bethesda wordt ‘basisspoedpost'

De maatregelen zijn een verdere uitwerking van al eerder gepresenteerde plannen van de ziekenhuizen, zorgverzekeraars, huisartsen en ambulancedienst om de toekomst van de zorg in de regio te kunnen garanderen. Dat daarbij aan de SEH wordt gesleuteld was te verwachten.“De afdelingen spoedeisende hulp in het Bethesda en Refaja behoren nu tot de drie kleinsten van het land”, legt chirurg Frank Kroezen van de Treant Zorggroep uit. “Er komen ’s nachts maar weinig patiënten. Dat maakt de zorg duur. Maar het werk is daardoor ook niet erg uitdagend, terwijl het al moeilijk is om voldoende personeel te vinden.”De zorgpartijen begrijpen de emotie die gepaard gaat met de omvorming. “Maar de zorg wordt niet wezenlijk anders”, zegt Kroezen. “Vier afdelingen spoedeisende hulp open houden is geen optie. En we gaan nog beter aan de voorkant kijken waar de patiënt het beste geholpen kan worden.”Huisarts Lamiek Westerhof uit Assen, die namens de ruim 300 Drentse huisartsen in het regieteam zit, staat achter de beslissingen. “Je belt, zoals het nu ook gaat, met 112 als het heel urgent is, of met de huisartsenpost. Dan wordt gekeken hoe ernstig de situatie is. En dan wordt er meteen tegen je gezegd waar je het beste naar toe kunt.”De spoedeisende hulp mag dan in Hoogeveen (april) en Stadskanaal (januari) verdwijnen, er komen basisspoedposten voor terug. Kroezen: “Dat betekent dat je met bijvoorbeeld een gebroken enkel nog steeds terecht kan. Dat je met buikklachten nog steeds terecht kan. Maar zijn die klachten zo ernstig dat de huisarts of 112 inschat dat daar een operatie of acute opname achter weg komt, dan zul je dus verwezen worden naar een andere locatie.”In Assen en Emmen zal de capaciteit bij de spoedeisende hulp worden uitgebreid. Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) gaat fors investeren in operatiekamers en ouder-kind kamers.De basisspoedposten zijn geopend van 8.00 tot 23.00 uur. Daarna zit de deur op slot. Maar telefonisch contact is wel mogelijk. Ook zijn er ’s nachts huisartsen paraat die de patiënt thuis kunnen opzoeken.Eén ding is zeker: er zullen meer ambulances nodig zijn, omdat er meer patiënten naar Emmen, Assen, Meppel of Scheemda moeten worden vervoerd. UMCG ambulancezorg liet zich eerder nog kritisch uit over de plannen. Toch zegt ook deze instelling de noodzaak te zien. “Sinds februari leiden we extra mensen op, die in de loop van volgend jaar inzetbaar zijn”, zegt directeur Victor Verrijp.Op dit moment zijn er ’s nachts in Drenthe 15 ambulances beschikbaar. “We gaan de post in Hoogeveen met één ambulance uitbreiden. Verder moet er een nieuwe ambulancepost komen, ergens tussen Hoogeveen en Emmen. We zijn daarover in gesprek met de gemeente Coevorden”, aldus Verrijp.De ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal gaan zich op de planbare ingrepen richten en worden weekziekenhuizen. In het weekend zullen er geen patiënten meer verblijven. “De tendens is ook dat mensen minder vaak en korter naar het ziekenhuis gaan”, verduidelijkt Kroezen. “De ziekenhuizen worden steeds meer portals, die de patiënt verwijzen naar de plek waar de beste zorg is.”De vraag is hoe toekomstbestendig het huidige model is. De betrokkenen koersen op zeker tien jaar, maar zeggen er ook bij dat de ontwikkelingen in de zorg erg snel gaan. De opkomst van gezondheidscentra, waarin meerdere huisartsen samenwerken, soms met specialisten en de mogelijkheden van e-health zorgen er voor dat de ’stenen van het ziekenhuis’ steeds minder belangrijk worden.Kroezen: “Concentratie van zorg is onontkoombaar. Het leidt tot betere kwaliteit, omdat artsen ingrepen vaker doen. De intake, de nazorg, dat kan ook in de toekomst in alle ziekenhuizen van Treant, alleen de truc zelf, de ingreep, die doen we op die plek waar we er het beste voor zijn uitgerust.”