PvdA Assen verzamelt klachten Publiek Vervoer: Het moet beter

De PvdA in Assen verzamelde in vier maanden tijd zeventig klachten over het Wmo-vervoer in de gemeente. Vanochtend werd het rapport aangeboden aan wethouder Harmke Vlieg."We gaan ervan uit dat de wethouder hierover in gesprek gaat met Publiek Vervoer, zo nodig Connexxion om te kijken wat er verbeterd kan worden", aldus Cindy Vorselman van de PvdA Assen.In het rapport wordt van alle zeventig meldingen uitvoerig beschreven wat er fout is gegaan. Een groot deel van de problemen lijken communicatie- en planningsproblemen te zijn waardoor het vervoer in de soep loopt. Volgens wethouder Vlieg mogen we dit niet meer scharen onder aanloopproblemen voor vervoerder Connexxion, die inmiddels een jaar het vervoer verzorgt."Publiek Vervoer voert bij ons 7000 ritten per maand uit, plus leerlingenvervoer. Er gaat heel veel goed, maar er gaat ook nog te veel fout", zegt Vlieg. "Wmo-vervoer is er zodat mensen mee kunnen doen in de samenleving. Dat mensen op bezoek kunnen bij familie, vrienden en naar sport kunnen. Als dat niet goed functioneert, moet het echt beter", aldus Vlieg.Vlieg heeft toegezegd het rapport te bestuderen en binnenkort te bespreken met Publiek Vervoer.