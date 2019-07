Familie Brouwer opgelucht: er is contact met vader Roelof

"Uiteindelijk bleek, wat ik al dacht, zijn telefoon kapot te zijn", vertelt een opgeluchte Erik Brouwer. "Er was iets met de sim-kaart, die niet goed bleef zitten, waardoor bellen niet mogelijk was." Volgens Erik heeft zijn 76-jarige vader wel geprobeerd de telefoon ergens te laten repareren, maar is dat niet gelukt.Inmiddels heeft Erik met zijn vader gesproken. "Het gaat goed met hem. Hij moest eens weten hoe hij iedereen in rep en roer heeft gekregen."Roelof Brouwer was ongeveer een week lang van de radar voor zijn familie. Hij was met zijn camper op vakantie in Duitsland, waar hij voor het laatst gezien werd op Camping Elbeling in Bleckede, ten zuidoosten van Hamburg. Normaal gesproken had de familie bijna dagelijks contact, maar nu al een paar dagen niet. Daarom was er grote bezorgdheid.Gisterochtend was er al hoop op een goede afloop: de politie kwam een pintransactie op het spoor bij een supermarkt in het noorden van Duitsland. Uiteindelijk werd Roelof Brouwer door de Duitse politie gevonden op een camping in Rendsburg, ook in het noorden van het land.Volgens Erik Brouwer is een groot deel van het speurwerk te danken aan Erik Kaspers van Camping Elbeling, de camping waar Roelof voor het laatst gezien was. "Hij heeft alles in gang gezet. Daar ben ik hem zeer dankbaar voor."Roelof Brouwer gaat morgen weer terug naar huis, naar Klijndijk.