Nieuw naslagwerk Nedersaksisch gepresenteerd

In het Drents Archief in Assen is vanmiddag het boek Nedersaksisch in een notendop gepresenteerd. Het is een naslagwerk van de taal waar ook het Drents onder valt.

Sinds vorig jaar is het Nedersaksisch een officieel zelfstandig onderdeel van de Nederlandse taal. "Het Drents is een prachtige taal die gekoesterd wordt door heel veel mensen. Ik hoop dat dat ook in de lengte der jaren zo zal zijn", zegt Henk Bloemhof. Hij is een van de vijf auteurs van het boek."Met streektaalorganisaties in verschillende regio's proberen wij op een zo modern mogelijke manier het Drents, Stellingwerfs, Gronings, enzovoort, aandacht te geven", vertelt Bloemhof. "Mensen genieten ervan. En voor zover ze er niet zoveel van afweten is er nu de mogelijkheid om meer te weten te komen", doelt hij op het nieuwe boek.In het boek komt onder andere de maatschappelijke positie van de taal, de beheersing, de aanmoediging tot gebruik en de zorg voor het Nedersaksisch aan bod. Studenten Nederlands, Duits en Fries kunnen er onder andere hun voordeel mee doen.Volgens Bloemhof gaat het niet al te goed met het Drents. "In het algemeen zie je dat met regionale talen, ook met het Nedersaksisch. Jongere generaties spreken het steeds minder. We hopen dat te keren en om te keren. Het boek is niet speciaal daarvoor bedoeld, maar is vooral een naslagwerk zodat mensen informatie kunnen vinden."Het Nedersaksisch is een eeuwenoude taal in Noord- en Oost-Nederland. Ook in Noord-Duitsland en zuidelijk Scandinavië wordt de taal gebruikt.Hoe goed is jou Nedersaksisch? Test het via de quiz van RTV Drenthe van afgelopen oktober.