Vervoersverbod voor pluimvee in Zuid-Drenthe uitgebreid

Bij een eendenbedrijf in Schuinesloot, net over de provinciegrens in Overijssel, is vogelgriep vastgesteld. In het gebied van tien kilometer rond het bedrijf liggen nog 36 pluimveebedrijven. Zij hebben te maken met het vervoersverbod.

In een deel van het gebied is al een vervoersverbod vanwege een eerdere besmetting in De Krim, ook in Overijssel. Schuinesloot ligt een kilometer of zeven ten westen van De Krim.

De ongeveer 60.000 dieren van het bedrijf in Schuinesloot worden afgemaakt.

Het vervoersverbod geldt voor alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Ook de jacht op vogels ligt aan banden in het gebied.