Docenten biologie uitgenodigd voor Mammoet

Docenten biologie uit Drenthe en Fryslân mogen zich aanmelden voor twee vrijkaarten per persoon voor de voorstelling op 29 augustus, 19.30 uur. Deze actie past in het jubileumjaar van Staatsbosbeheer: de organisatie beheert al 120 jaar het groene erfgoed van Nederland.Mammoet speelt zich af op het Buinerveld, midden in de Drentse natuur. Het is een openluchtspektakel van de makers van Het Pauperparadiijs. Het gaat over de oertijd anno nu, waarbij het ritme van de natuur een belangrijke rol speelt. Op het Buinerveld wordt het publiek meegenomen naar 45.000 jaar geleden, toen er mammoeten en neanderthalers rondliepen. Tegelijkertijd speelt de voorstelling zich af in het hier en nu, en wordt duidelijk dat we niet alleen moeten nemen van de aarde, maar ook moeten teruggeven.Staatsbosbeheer nodigt biologieleraren uit zich voor maandag 15 juli aan te melden via mammoet@staatsbosbeheer.nl.