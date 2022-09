'Ik kijk overal op Papoea of er water uit de kraan komt'

Donderdag is hij teruggekomen van zijn jaarlijkse bezoek aan Papua. Met een goed gevoel, zei hij in het Radio Drenthe-programma Cassata. Hij doet er kleine projecten maar bezoekt ook elk jaar het waterbedrijf dat de WMD daar ooit opzette. Zijn zoon Mark ziet dat overal in de stad water is, dus helemaal voor niks is het niet geweest. Over het geld dat het gekost heeft wil hij niet oordelen. Humanitair vind hij het een geslaagd project.

"Ik ben met mijn vader bij het waterbedrijf geweest. Het personeel is gemotiveerd, gaat elke dag op pad", vertelt hij. "Je ziet in de hele stad dat er water is en mensen betalen er ook voor - omdat het water stroomt." Hij ziet veel verbetering in vergelijking met de verhalen die zijn vader vroeger vertelde.

Weggemans blijft de inwoners van Biak steunen. "Het zijn hele aardig, lieve mensen. Die laat je niet zomaar in de steek, dat doe je niet." Hij steunt nu kleinschalige projecten, maar gaat ook nog jaarlijks bij het waterbedrijf kijken. "Ik kijk in de stad, overal waar ik loop, of er water uit de kraan komt."