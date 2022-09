Westerveld schrapt stookverbod, barbecueën mag weer

De gemeente Westerveld heeft het stookverbod opgeheven. Vanwege de droogte was het in die gemeente verboden om buiten vuur te maken, kaarsen of fakkels aan te steken of terrashaarden en vuurkorven te laten branden. Dat verbod gold ook in de eigen tuin. Nu het geregend heeft is het verbod niet meer nodig, meldt de gemeente op haar website.

Het verbod is op 26 augustus ingesteld en sinds dit weekend opgeheven. Toch vraagt de gemeente om voorzichtig te blijven. Want het heeft dan wel geregend, in natuurgebieden is er nog altijd droogte.

Hoofdofficier Martijn Pors van de brandweer in Dwingeloo stelt dat het gedrag van mensen nog altijd het grootste risico vormt. "Denk hierbij aan weggegooide peuken, barbecues of de hete katalysator van een auto. Wees verstandig en vermijd echt alles met vuur, vonken of hitte in de buurt van de natuur".