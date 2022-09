Toerisme heeft goede zomer achter de rug

Het toerisme in Drenthe heeft over het algemeen een goede zomer achter de rug. Vooral hotels en campings hadden meer overnachtingen dan in 2019, het laatste seizoen voor corona. Voor bungalowparken en huisjesterreinen liggen de cijfers nog iets onder die van 2019, net als die van groepsaccommodaties.

In totaal waren er in juli ruim 1 miljoen toeristische overnachtingen in onze provincie. Dat brengt het totaal tot en met juli op ruim 4,1 miljoen. Dat is 3% hoger dan in 2019 en 16% hoger dan vorig jaar, meldt Marketing Drenthe.