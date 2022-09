Dit weten we al over Prinsjesdag: veel geld voor koopkrachtherstel

Het is de Prinsjesdag van de koopkracht. Want door de hoge inflatie en de energiecrisis dreigen honderdduizenden mensen financieel in de problemen te komen. Het kabinet gaat die koopkracht deels repareren, zo blijkt uit uitgelekte stukken.

Om de pijn van de hoge energieprijzen te verzachten gaat de energiebelasting omlaag. En de tijdelijke verlaging van de brandstofaccijns wordt verlengd tot in ieder geval juni 2023. Voor mensen met de laagste inkomens is er ook volgend jaar een energietoeslag van 1300 euro.

Het kabinet houdt rekening met een inflatie van 'maar' 2,6 procent in 2023 en dat is opvallend gezien de verwachting van 9,9 procent inflatie dit jaar.

Het kabinet maakt zich zorgen over de verslechterende onderwijsprestaties in het basis- en voortgezet onderwijs en komt met miljarden over de brug om daar verandering in te brengen. Zo komt er een miljard extra voor de aanpak van kansenongelijkheid, een miljard voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en is er 800 miljoen extra beschikbaar voor leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners.