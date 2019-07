Vijftien dode eenden en waterhoentjes gevonden in Assen

De gemeente Assen en waterschap Hunze en Aa's doen onderzoek naar de doodsoorzaak. Tot nog toe is onduidelijk wat er aan de hand is.De dode vogels zijn gevonden in het gebied tussen de Lonerbrug en de Enkeerdbrug, ter hoogte van de splitsing met het Noord-Willemskanaal.Aangezien er nu onduidelijkheid heerst over wat er aan de hand is, wordt afgeraden om in het gebied te gaan vissen of om honden te laten zwemmen. Er worden waarschuwingsborden geplaatst.De gemeente controleert dagelijks op nieuwe gevallen en roept mensen op om vondsten van dode dieren in het Havenkanaal te melden. Dat kan via het telefoonnummer van de gemeente (14 0592) of via meldpunt@assen.nl.