Drent exporteerde 400 ton aan dierlijke producten naar Azië (en dat mag niet)

Daarnaast zou hij papieren hebben vervalst zodat het leek of de producten in Europa bleven. Na verhoor is hij in afwachting van het onderzoek vrijgelaten.Dierlijke eiwitten zitten vooral in vlees, vis, melk, kaas en eieren. De verdachte was met zijn bedrijven vermoedelijk betrokken bij de export van dierlijke bijproducten, zoals vetten, poten, en organen, met daarin eiwitten van runderen en schapen verwerkt.Het ging om een hoeveelheid van meer dan 400 ton, die in 18 containers naar Azië was vervoerd. Op papier deed hij lijken of de producten naar Bulgarije werden geëxporteerd, een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie. Het vervoeren van de dierlijke producten naar buiten de EU mag niet, omdat de export van dierlijke eiwitten aan strenge regels is gebonden.De regels zijn ingesteld om te voorkomen dat dierziekten zoals Bovine Spongiforme Encephalopathie (BSE, en in de volksmond ook wel de 'gekkekoeienziekte' genoemd) zich verder verspreiden. BSE is een hersenaandoening bij runderen die ook in verband wordt gebracht met een variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (vCJD) bij de mens.Bij vCJD worden de hersenen van de mens aangetast. De variant van Creutzfeldt-Jakob kan worden veroorzaakt door het eten van vlees van met BSE besmette koeien. Om te voorkomen dat koeien besmet raken, mogen er geen dierlijke eiwitten van herkauwers in veevoeder worden verwerkt of in mest die over akkers wordt uitgereden. De dierlijke eiwitten mogen ook niet geëxporteerd worden omdat er zicht moet blijven op de verantwoorde verwerking.