Drentse inspanningsfysioloog Oranjeleeuwinnen moet na WK zelf herstellen

Is De Vries al bijgekomen van zijn tijd in Frankrijk? “Nee nog niet echt”, is zijn antwoord. “Gistermiddag hebben we onder andere een klein feestje gehad, een korte huldiging met familie, vrienden en de KNVB. Daarna ging ik weer naar huis.”De fysioloog heeft de periode een beetje laten bezinken. “Op de avond na de finale en de dag daarna hebben we tijd gehad om met het team en collega’s goed terug te kijken en er op een gegeven moment van te genieten”, zegt De Vries. “Uiteindelijk verlies je de laatste wedstrijd, maar ben je uiteindelijk happy en trots met het resultaat dat is geboekt.”Het Nederlands elftal speelde tot en met de finale op het WK. Zondag in Lyon was de Verenigde Staten met 2-0 te sterk. Het was de tweede keer dat de Oranjeleeuwinnen op een WK acteerden.De inspanningsfysioloog lette op de fitheid van de vrouwen. “Tijdens het toernooi is het vooral belangrijk om tussen de wedstrijden te herstellen. Dat is de grootste uitdaging, los van de klachten die de medische staf moet behandelen.”Dat verschilt per tegenstander. Zo moest van de zware wedstrijden tegen Japan en Italië snel hersteld worden. “Maar de omstandigheden speelden ook een belangrijke rol. We weten allemaal dat hitte een behoorlijke impact heeft op het presteren. Dan duurt het langer om de accu op te laden.”De Vries werkte met data, maar ook vragenlijsten om de fitheid van de vrouwen in beeld te brengen. “Maar uiteindelijk gaat het niet alleen om het fysieke, maar ook om het emotionele. Het goed luisteren naar, maar ook praten met de spelers is een belangrijke graadmeter zeg maar.”De Vries kijkt vooruit. “We kijken weer naar de volgende seizoenen hoe we een goed programma kunnen samenstellen met een EK-kwalificatie die in augustus begint. Maar we plannen ook voor de Olympische Spelen in Tokyo.” Maar eerst zal de inspanningsfysioloog zelf de accu opladen.