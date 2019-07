Borger-Odoorn lokt toerist naar Veenkoloniën met nieuwe fietsroutes

De vier routes komen onder meer door plaatsen als Valthermond, Exloërveen, Bronneger, Drouwenerveen en Nieuw-Buinen.Roelof de Jonge uit Drouwenerveen van het bedrijf Wielertraining Noord bedacht de routes. "Het veengebied is eigenlijk een beetje een stil gebied, waar weinig aandacht voor is. De gemeente wil graag meer toerisme en daarom heb ik vier routes gemaakt: een basisroute die je kunt uitbreiden met nog drie extra routes." De kortste ronde is 37 kilometer, de langste is zo'n 54 kilometer trappen.Toeristen zitten in Borger, Exloo en Drouwen. Meestal gaan ze op de fiets dan naar het westen, het bos in. Maar we willen ze ook eens de andere kant op lokken, richting het oosten. Het is ook gewoon een mooi gebied."De zogenoemde 'Veen & Kunst Routes' gaan, afhankelijk van welke route gekozen wordt, onder meer langs Royal Goedewaagen in Nieuw-Buinen, het trekkermuseum in Valthermond en de schaapskooi van Exloo. "Ook staan er veel kunstwerken langs de weg. Die heb ik in de routes opgenomen", zegt De Jonge.Voor de 'Veen & Kunst Routes' zijn foldertjes gemaakt, die vanaf morgen verspreid worden en dan verkrijgbaar zijn bij onder meer de TIP in Borger en de verschillende vakantieparken in de gemeente Borger-Odoorn.Het komende half jaar wordt gekeken of de routes een beetje aanslaan.