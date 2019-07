Toerist info Emmen krijgt ‘heel bijzondere toerist’ op bezoek

Het beestje was ontsnapt uit Wildlands Adventure Zoo Emmen en wandelde vervolgens het informatiecentrum daartegenover binnen. Daar merkten Hendriksen en haar collega’s de gast ongeveer 2 uur ’s middags op.“Toen we hem zagen, hebben we de deuren dichtgedaan”, vertelt Hendriksen. “Al snel kwamen kassamedewerkers van Wildlands en dierenverzorgers hier. Ze zeiden: we komen onze kleine delinquent ophalen.”Ze was geen moment bang toen het knaagdier binnen was. “Ik dacht: dit is een keer een andere toerist, misschien wel de meest bijzondere.” Ondertussen maakten zij en haar collega’s foto’s van het ‘nieuwsgierige’ beestje.Woordvoerder Renee Vorenkamp van Wildlands zegt dat prairiehondjes vaker ontsnappen omdat ze vrij rondlopen in een gedeelte van het park. “Prairiehonden krijgen jongen en de jongen gaan migreren. Het verblijf is zo gebouwd om ze binnen te houden maar soms lopen de jongen, over het rooster, eruit. Dan blijven ze meestal in de dierentuin, maar soms breken ze eruit.”Ze bevestigt de uitbraak, maar kan niet zeggen dat het diertje eerder is weggelopen. “Als een jong is ontsnapt, dan verhuist die naar een andere dierentuin,” deelt Vorenkamp mee.In plaats van dat het knaagdier iets uit het centrum meenam, liet die juist iets achter voor de medewerkers. Hendriksen: “hij deed nog zijn behoefte hier. Die moesten we opruimen, maar dat was geen probleem hoor.”