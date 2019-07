PAJ over 'Shell Papers': Assen en Groningen werken mee, Den Haag blijft stil

PAJ, dat nauw samenwerkt met de journalistieke website, diende bijna drie maanden geleden zeventien Wob-verzoeken in over de zogenoemde 'Shell-papers' en publiceert vandaag over de hulp die het ontvangt uit Den Haag en het Noorden. De groep onderzoekers kreeg ruimschoots medewerking op het Groningse provinciehuis, het gemeentekantoor in Groningen én het stadhuis in Assen.Ambtenaren in de Drentse hoofdstad stuurden PAJ vóór hun komst naar Assen de nodige informatie. 'We werden verwelkomdmet uitgebreide lijsten van zoekopdrachten en overheidsbestanden én Drentse turf, een lokale lekkernij', schrijft PAJ.De aanpak in Assen en Groningen steekt volgens PAJ af tegen de werkwijze van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Waar ambtenaren in Assen en de provincie Groningen persoonlijk de afdeling afliepen met de vraag of informatie over de NAM of Shell aanwezig was, bleef het uit Den Haag 'angstvallig stil'. 'Het ministerie heeft niet gereageerd op het schriftelijke verzoek ons te voorzien van inventarislijsten uit hun eigen archieven, of die van de andere bestuursorganen die ze zeggen te vertegenwoordigen', aldus PAJ.De provincie Drenthe was lange tijd het enige gewobte overheidsorgaan in het Noorden dat niets van zich liet horen. Ruim een week geleden gebeurde dat wel: op 2 juli openbaarde de provincie Drenthe het Wob-verzoek. PAJ daarover: 'Het is opmerkelijk dat de provincie Drenthe wel tijd ziet om het Shell Papers-verzoek te openbaren, maar twaalf weken na indiening nog geen plan van aanpak heeft om ons verzoek in behandeling te nemen.'