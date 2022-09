Energiecrisis en belasting nekken waterstofplan Hoogeveen

In de wijk Erflanden in Hoogeveen moeten 427 woningen van het aardgas af en overgaan op waterstof en nieuwbouwwijk Nijstad Oost moet meteen aan het waterstof. Tenminste dat was het plan, maar vanwege de hoge energieprijzen is dat niet meer haalbaar. En er is nog een domper: het waterstofproject moet duurzame energiebelasting gaan betalen, en dat was niet afgesproken. De gemeente mikt nu op de ombouw van zo'n honderd huizen.

Dat laat Hoogeveen weten in een nieuwsbrief die gericht is aan de inwoners van de wijk. Voor het project heeft de gemeente 4,4 miljoen euro subsidie gekregen van het Rijk. Dat is voornamelijk bedoeld om cv-ketels, kookplaten en gasleidingen te vervangen.

Maar dat geld wordt ook ingezet om de meerkosten van waterstof ten opzichte van aardgas te betalen voor de komende vijftien jaar. Projectleider Kees Boer: "Door de stijgende prijzen van Russisch gas - vanwege de oorlog in Oekraïne - gaat daar nu meer geld uit het budget naartoe en daarom kunnen in totaal minder huizen overgaan op waterstof. Daarnaast wordt onze waterstof opgewekt met (duurder wordende) elektriciteit want de stoomprijs is weer gekoppeld aan de aardgasprijs en wordt daardoor ook duurder. En die stroom kopen we in."

Boer hoopt dat later in de tweede fase van het project bij de twee wijken de stroom voor het maken van waterstof zelf de stoom deels kan worden opgewekt met een zonneakker. Die stroom is dan goedkoper dan inkopen. Misschien dat er dan weer wat huizen op waterstof bij kunnen komen. In de derde fase hoopt Boer dat Erflanden en Nijstad Oost een aansluiting krijgen op een grote 'gas-backbone' pijpleiding dwars door ons land. Die transportleiding gaat geschikt worden gemaakt voor waterstof. Maar dan zijn we jaren verder.

Nog een domper: belastingen

Er is nog een onverwachte domper die het waterstofwijk-project financieel flink treft. Boer: "We hebben een businesscase gemaakt zonder energiebelasting en ODE-belasting (Ontwikkeling Duurzame Energie, een belastin van het ministerie van Economische Zaken om duurzame energieprojecten aan te jagen). Dat leek ons logisch, omdat wij zelf zo'n duurzaam energieproject zijn. En de businesscase was ook door EZ goedgekeurd. Maar nu moeten we die belastingen toch betalen."

Ook daardoor kunnen met hetzelfde geld minder huizen op waterstof worden aangesloten.

Niet het einde

De gemeente zegt voor de komende jaren met een voorzichtige inschatting uit te komen op honderd woningen. Een exact aantal noemen is niet te noemen, vanwege de fluctuerende markt. Als de energieprijzen dalen is er wellicht meer mogelijk in de toekomst.

Volgens de provincie Drenthe was er geen andere mogelijkheid dan het project kleiner te maken. Het ministerie van Economische Zaken die het project als voorbeeld van het land had bestempeld heeft nog niet kunnen reageren.

Nijstad-Oost