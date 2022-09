Hoogeveen moet waterstofplannen terugschroeven door energiecrisis

In de wijk Erflanden in Hoogeveen moeten 427 woningen van het aardgas af en overgaan op waterstof. Tenminste dat was het plan, maar vanwege de hoge energieprijzen lijkt dat niet meer haalbaar. De gemeente mikt nu op de ombouw van zo'n honderd huizen.

Dat laat Hoogeveen weten in een nieuwsbrief die gericht is aan de inwoners van de wijk. Voor het project heeft de gemeente 4,4 miljoen euro subsidie gekregen van het Rijk. Dat is voornamelijk bedoeld om cv-ketels, kookplaten en gasleidingen te vervangen.

Het geld wordt ook ingezet om de meerkosten van waterstof ten opzichte van aardgas te betalen voor de komende vijftien jaar. Door de stijgende energieprijzen gaat daar nu meer geld uit het budget naartoe en daarom kunnen in totaal minder huizen overgaan op waterstof. Waterstof wordt namelijk opgewekt met (duurder wordende) elektriciteit en wordt daardoor ook duurder.

"Het verschil tussen de prijs die u nu betaalt voor uw energie/aardgas en de prijs van waterstof is groter geworden. Door het grotere prijsverschil is er per woning meer geld nodig uit het beschikbare budget", is te lezen in de brief.

Niet het einde

De gemeente zegt met een voorzichtige inschatting uit te komen op honderd woningen. Een exact aantal noemen is niet te noemen, vanwege de fluctuerende markt. Als de energieprijzen dalen is er wellicht meer mogelijk in de toekomst.

"Wij hopen dat de situatie beter wordt en voor een deel hebben we dat in eigen hand", schrijft Hoogeveen. "Bijvoorbeeld door te werken aan eigen productie van waterstof. Dat kan ervoor zorgen dat we uiteindelijk meer woningen kunnen aansluiten."

Nijstad-Oost

Naast de wijk Erflanden wordt gewerkt aan Nijstad-Oost. Een woonwijk met zo'n honderd nieuwe woningen die direct een waterstof-cv-ketel krijgen. Om de waterstofplannen in Hoogeveen waar te kunnen maken wordt bij de nabijgelegen NAM-locatie Ten Arlo een ontvangststation voor waterstof gebouwd. De wijk Erflanden moet daar ook van profiteren.