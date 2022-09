Bertha uit Ubbena wint 488.000 euro in Miljoenenjacht

In de tv-show met Linda de Mol moet de finalist koffers met verschillende waardes openen, van 1 eurocent oplopend tot 5 miljoen euro. Hoe meer lage bedragen eruit gaan, hoe hoger het bedrag waarvoor de eigen koffer verkocht kan worden. Bertha had het geluk aan haar zijde en hield de miljoenenbedragen in het spel.

Ze durfde bedragen van 199.000 en 314.000 euro af te wijzen. "Nog een keer gokken? Ja we doen het", beantwoordde ze meteen haar eigen vraag in de show. Bij een bod van 488.000 euro hapte ze toe. Had de speelster uit Ubbena tot het eind doorgespeeld, had ze 'slechts' 1.000 euro gewonnen, het bedrag dat in haar koffer zat.