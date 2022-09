Vanaf vandaag herhaalprik tegen coronavirus: 'Onnodig', zegt helft volwassenen

Op de drempel van de herfst begint een nieuwe vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. De herhaalprik moet de afweer een oppepper geven, zodat mensen beter beschermd zijn als er in het najaar of de winter een nieuwe coronagolf komt.

De eerste herhaalprikken worden vandaag gezet. Mensen die een groot risico lopen om ernstig ziek te worden als ze corona oplopen, krijgen voorrang. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen die in een zorginstelling wonen en mensen met het syndroom van Down. Ook mensen die in de zorg werken zijn als één van de eersten aan de beurt, om te voorkomen dat de zorg vastloopt bij een nieuwe golf.

Later volgt de rest van de bevolking. Iedereen van 12 jaar en ouder die de eerste ronde prikken heeft gehad, de zogenoemde basisserie, kan de herhaalprik krijgen. Dit is ongeveer 80 procent van alle mensen van 12 jaar en ouder. In Drenthe zijn vaccinatielocaties in Assen, Meppel, Hoogeveen en Emmen.

Gerjan Lubbers van GGD Drenthe geeft aan dat het coronavirus nog niet weg is, en laat ook weten dat maatregelen niet zijn uitgesloten, ondanks dat de Wereld Gezondheidsorganisatie aangeeft dat de coronapandemie bijna onder controle is. " In Duitsland wordt bijvoorbeeld weer ingezet op een mondkapjesplicht. In Nederland is dit nog niet aan de orde."

Helft van volwassen Nederlanders wil geen herhaalprik

Ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders ziet geen noodzaak in de herhaalprik. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS . Met name jongeren hebben minder behoefte aan de vernieuwde vaccinatie ter bescherming van het coronavirus.

De onderzoekers verwachten dat volwassenen die niet geboosterd zijn (36,1 procent van alle volwassen Nederlanders) geen herhaalprik gaan halen. Van de mensen die wel 'geboosterd' zijn, zegt 17 procent niet of waarschijnlijk niet de herhaalprik te gaan halen, zo blijkt uit het onderzoek.

Daartegenover staat dat 67 procent van de geboosterden waarschijnlijk wel zal komen opdagen voor zo'n prik. 6 procent van de geboosterden is al ingeënt met een herhaalprik.

Bereidheid onder jongeren het laagst

Leeftijd speelt een duidelijke rol bij de keuze om wel of niet voor een herhaalprik te gaan. Onder geboosterde jongeren (18 tot 34 jarigen) is de vaccinatiebereidheid het laagst. Liefst 32 procent zegt dat ze niet of waarschijnlijk niet voor nog een herhaalprik gaan, tegenover 44 procent die dat (waarschijnlijk) wel doet.

Ook in de leeftijdscategorie daarboven (35-49) zegt 22 procent van de geboosterde Nederlanders niet, of waarschijnlijk niet, voor een herhaalprik te kiezen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat steeds meer mensen vinden dat vaccinatie een vrije keuze moet zijn. 71 procent zegt dat dit zo moet blijven. In december 2021, toen de besmettingsgraad nog heel hoog was, vond 49 procent van de Nederlanders dat.

Het aantal mensen dat voorstander is van een verplichte vaccinatie wordt ook steeds kleiner; 14 procent vindt dat dat zo zou moeten zijn. In december vorig jaar lag dat percentage nog op 36 procent.

Welk vaccin?