Heide Expres in Havelte weer de weg op

Over de Heide Expres is in de gemeenteraad van Westerveld regelmatig gesproken. Partijen als de VVD en DSSW/SW stelden vragen. Ook in Provinciale Staten kwam het aan bod. De VVD stelde vragen aan de eigen gedeputeerde.Ondernemer Jan Kootstra gebruikt een oude legertruck om toeristen rond te rijden over het Holtingerveld. Maar de gemeente verbood Kootstra langer de weg op te gaan. Zij truck voldoet niet aan de eisen.Mocht er wat gebeuren, dan is de gemeente volgens Doeven verantwoordelijk. En dat wil de wethouder niet. De oplossing is een ander voertuig kopen of de legertruck terug laten keuren naar een landbouwvoertuig.Eigenaar Jan Koostra wil niets weten van een aanpassing aan zijn legertruck. Het is volgens hem juist de charme om er mee rond te rijden met toeristen.De provincie en de gemeente hebben overleg gehad over de kwestie en zijn er uiteindelijk uit gekomen. Beide zullen een ontheffing verlenen. Wel wil de gemeente met Jan Kootstra in gesprek. Want Westerveld wil dat er een permanente oplossing komt.