Docenten uit Assen in kledingstress, maar wel zin in Prinsjesdag

Kledingstress

Terwijl kunstdocent Kingma haar tweede setje kleding showt aan haar leerlingen, haalt De Jong een bijzonder hoedje tevoorschijn. "Ik draag dus echt nooit hoedjes", lacht ze. Maar voor deze speciale gelegenheid kon ze het niet laten. De hoed is speciaal ontworpen door een familielid die een opleiding volgt tot hoedenmaker.

"Dat vond ik ook een mooi idee. We komen zelf uit het onderwijs, dan zou het toch gek zijn om een hoed te kopen. Dan is het veel leuker om ook het maakproces in het onderwijs te houden", licht de gymdocent toe.

Kingma krijgt nog net geen staande ovatie voor kledingset nummer twee. "Dit wordt hem", glundert ze vol trots. Nu alleen nog vanmiddag samen naar de kapper en dan met de trein naar Den Haag om rustig voor te kunnen bereiden. "En hopelijk slapen we wat", lacht De Jong.

'Willem-Alexander is natuurlijk ook prima'

Beide docenten kijken morgen uit naar het in het echt zien van de koninklijke familie. "Ja, ik ben al jaren groot Máxima-fan", erkent Kingma. "En volgens mij is Amalia er ook bij. En ach, Willem-Alexander is natuurlijk ook prima", vertelt ze met een knipoog.

Maar beide leerkrachten hopen ook op goed nieuws wat betreft de financiële kant van de dag. "Structureel meer geld voor het onderwijs zou goed zijn. Zodat we meer docenten vast kunnen aannemen, in plaats van dat ze dan na twee jaar weer op zoek moeten naar een nieuwe baan", aldus Kingma.

Mentale problemen

De Jong hoopt dat er meer aandacht komt voor jongeren met mentale problemen. Die staan nu vaak ontzettend lang op een wachtlijst nadat ze eerst al de moeilijke stap hebben gezet om überhaupt hulp te vragen. "Volgens mij kun je dan in de tussentijd al veel doen in de voorlichting over wat je zelf kan doen aan bewegen en een gezonde levensstijl."

"Als je daardoor wat lekkerder in je vel zit, dan is de eerste stap al gezet. En dan zit je die eerste zes maanden ook niet op je kont te wachten", vertelt De Jong.