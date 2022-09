Tien jaar DNK: 'Trots op wat we hier voor Assen al hebben neergezet'

De DNK-directeur is ook nog altijd blij met de enorme ruimte die het pand heeft. Al werd door veel Assenaren tien jaar geleden bij de opening eerst nog flink gemopperd over de grootte, de afstanden, de vele trappen en dat het een doolhof was. Maar volgens Bruggeman kent iedereen nu wel de weg, en is het jasje wat haar betreft niet te ruim.

"Het is eigenlijk gebouwd voor 80.000 inwoners, dus op de groei van Assen. Maar die groei is er niet gekomen, want de stad telt bijna 69.000 mensen. En het is met de kaartverkoop ook best hard sappelen kan ik je wel zeggen, om die zalen ook goed gevuld te krijgen. Maar het is absoluut niet een te grote broek, met 850 zitplaatsen in de grote zaal, 220 stoelen in de kleine zaal, en onze congresruimtes. In ons recordjaar, 2019, bleek het zelfs te klein. We moesten 'nee' verkopen, en dat wil je liever niet natuurlijk."